Kayıp Çocuk İskenderun'da Bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 gündür aranan çocuk bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, 23 Ekim'de hakkında kayıp ilanı olan A.F'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında, A.F'nin, Numune Mahallesi'nde, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C.G'nin yanında olduğunu tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda S.C.G. yakalandı, evde bulunan A.F. de Çocuk Büro Amirliği ekiplerince alındı.
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