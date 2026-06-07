Kayıp Çocuk Menesa, Havuzda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Çocuk Menesa, Havuzda Ölü Bulundu

Kayıp Çocuk Menesa, Havuzda Ölü Bulundu
07.06.2026 12:08
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Diyarbakır'da kaybolan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin havuzunda ölü olarak bulundu.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi'nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa'nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel'in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Çocuk Menesa, Havuzda Ölü Bulundu - Son Dakika

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