Kayıp Dağcılar İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya ve Emler zirvesi ile Yedigöller bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yaptı.

Arama tarama çalışmalarında iki kız kardeşe bugün de ulaşılamadı.

Yer yer 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle arama çalışmalarında zorluk çeken ekipler, helikopterle bulundukları yerden alınarak Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirildi.

Ara verilen çalışmalara, hava koşullarının uygun olması durumunda yarın devam edilecek.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.