Kayıp Ebru K. Cinayeti: Dördü Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Ebru K. Cinayeti: Dördü Gözaltında

24.02.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 2009'dan beri kaybolan Ebru K.'nin cinayeti şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 2009 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Ebru K'yi öldürdükleri iddiasıyla eski eniştesi, ablası ve 2 üvey kardeşi gözaltına alındı.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver K. (60), 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak, 2009 yılının aralık ayında 17 yaşındaki kızı Ebru K'nin evden kendi isteğiyle ayrıldığını ve o tarihten itibaren bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, Ebru K'nin eski eniştesi Ufuk K. (55) ile bir süre ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda şüphelilerin çeşitli dönemlerde kullandıkları değerlendirilen 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık beyanları, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda Ebru K'nin ablası Fatma K. (36), üvey kardeşleri Mustafa K. (46), Arif K. (42) ve eski eniştesi Ufuk K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ufuk K'nin ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve cesedin yerini gösterebileceğini beyan etmesi üzerine, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki bir bahçede kazı çalışması yaptı.

Çalışmada kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik parçası bulundu.

Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüphelilerin gözaltı sürelerinin soruşturma kapsamında uzatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Ebru K. Cinayeti: Dördü Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Ebru K. Cinayeti: Dördü Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.