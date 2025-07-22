Kayıp Genç Kız Malatya\'da Bulundu

Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, Malatya'da bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.
Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.
Malatya'da olan E.K. ise polis merkezine gitti.
Bunun üzerine ekipler, genç kızın ailesine haber verdi.
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