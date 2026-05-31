Kayıp İlyas Gök için Arama Çalışmaları Sürüyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolan zihinsel engelli İlyas Gök'ü (41) arama çalışmaları devam ediyor. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışma, dağlık alanda ve ormanda sürdürülüyor.

Tarsus ilçesi kırsal Olukkoyağı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli İlyas Gök, 27 Mayıs'ta ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD koordinesinde jandarma, polis, Orman Bölge Müdürlüğü, MEB AKUB, AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri Gök'ün bulunması için çalışma başlattı. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 96 personel ile 15 aracın yer aldığı belirtildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, bölgeye giderek çalışmaları sahada takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Gök'ün yakınlarını teselli eden Vali Toros, dağlık alanda ve ormanda arama faaliyetinin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.