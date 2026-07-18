Kayıp Kadın Su Kuyusunda Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Kadın Su Kuyusunda Bulundu

Kayıp Kadın Su Kuyusunda Bulundu
18.07.2026 10:45
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Eşme'de 81 yaşındaki Atike Diker'in cansız bedeni su kuyusunda bulundu, otopsi için hastaneye sevk edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Bozlar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Atike Diker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, Diker'in evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada bulunan su kuyusuna düştüğü tespit edildi.

AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Diker'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otopsi, Güncel, Yaşam, AFAD, Eşme, Uşak, Son Dakika

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