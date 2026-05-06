Kayıp Kübra Yapıcı'nın Cesedi Bulundu, İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Kübra Yapıcı'nın Cesedi Bulundu, İki Şüpheli Gözaltında

06.05.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın cesedi Burdur'da bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın cesedinin Burdur'un Bucak ilçesinde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda Yapıcı'nın cesedi Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda dün gece bulundu.

Olayla ilgili şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S. (22) gözaltına alındı.

İ.U.D. ifadesinde, 5 yıl önce tanıştıkları Yapıcı'nın kendisinden ve arkadaşı A.B.S'den borç aldığını iddia etti.

Yapıcı'nın kendisine olan borcunu ödediğini, A.B.S'ye olan borcunu ise ödemediğini öne süren İ.U.D, bunu öğrenen arkadaşının sinirlendiğini ifade etti.

Olay günü Antalya'da bir kafede oturduktan sonra araçla ayrıldıklarını, Kübra Yapıcı'nın arka koltukta uyuduğunu belirten şüpheli, Seydiköy köyüne geldiklerini ve bu sırada A.B.S'nin kadına silahla ateş açtığını ileri sürdü.

Yapıcı'nın cesedini araçtan çıkardıklarını kaydeden İ.U.D, "Cesedi yolun kenarında bulunan halıya sardık. Daha sonra gömdük. İstanbul'a doğru yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde silahları gömdük. A.B.S. İstanbul'dan kesici alet aldı. Yol üzerinde benzin aldı ve Seydiköy'e geri dönüp cesedi çıkarıp yaktık. Ceset parçaları olan çuvalı Korkuteli'deki gölete attık." dedi.

Daha sonra yeniden İstanbul'a gittiklerini aktaran İ.U.D, Antalya'ya döndüğünde polise giderek olayı anlattığını ve pişman olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonuyla yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Olaylar, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Kübra Yapıcı'nın Cesedi Bulundu, İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp Kübra Yapıcı'nın Cesedi Bulundu, İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.