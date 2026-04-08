Kayıp Ramazan Karaaslan için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Kayıp Ramazan Karaaslan için arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Ramazan Karaaslan için arama çalışmaları sürüyor
08.04.2026 01:49
Kırşehir'de 2 gündür kaybolan Ramazan Karaaslan için ekipler arama çalışmaları başlattı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 2 gün önce taksi ile Kesikköprü mevkisine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan (42), için arama çalışmaları başlatıldı.

Mucur ilçesinde Ramazan Karaaslan'dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Karaaslan'ın en son Mucur ilçesinden taksi ile Kesikköprü mevkisine gittiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Karaaslan'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarından sonuç alamayan ekipler çalışmalara ara verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kırşehir Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada saha taramalarının devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

"Merkez ilçemiz Kesikköprü mevkiinde kaybolduğu bildirilen vatandaşımıza yönelik arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekiplerimizin koordinasyonunda ciddiyet ve hassasiyet içerisinde sürdürülmüştür. Çalışmalar kapsamında 6 arama kurtarma personeli ile 40 jandarma personeli görev almış; karadan yaya ekipleri ve havadan drone desteğiyle geniş bir alanda tarama faaliyeti yürütülmüştür. JASAT ekiplerimizce 470 dekar, AFAD ekiplerimizce ise 590 dekar alan taranmış; ayrıca Kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde yoğun saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, çevre köylerde belirli aralıklarla anonslar yapılmış, gelen ihbarlar süratle değerlendirilmiş, güvenlik kamerası incelemeleriyle saha verileri birlikte ele alınmıştır. Yürütülen kapsamlı çalışmalara rağmen, şu ana kadar kayıp vatandaşımıza ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamamıştır. Süreç; saha taramaları, adli tahkikat, kamera incelemeleri ve vatandaşlarımızdan gelebilecek yeni bilgiler doğrultusunda çok yönlü şekilde takip edilmeye devam edilmektedir. İlgili ekiplerimiz, yeni bir somut bulguya ulaşılması halinde derhal yeniden sahaya intikal edecek hazırlık ve teyakkuz halini muhafaza etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp Ramazan Karaaslan için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kayıp Ramazan Karaaslan için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
