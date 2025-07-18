İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. Köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kayıp Rojda Asmin Ediş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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