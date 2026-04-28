Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Rojvelat Kızmaz dosyası yeniden açılsın talebi

28.04.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Munzur Üniversitesi mezunu Rojvelat Kızmaz'ın 2024'te baraj gölünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Ailesi, Gülistan Doku dosyasındaki gelişmeleri gerekçe göstererek dosyanın yeniden açılması için başvuruda bulundu.

Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te evden çıktı ve akşam dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kıyafetlerinin Hasankeyf'teki Ilısu Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine yapılan aramada 12 Şubat'ta cansız bedeni bulundu. Soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ailesi, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmelerin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek dosyanın yeniden açılmasını talep etti. Aile avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, her iki dosyada da aynı ihmal ve cezasızlık pratiğinin olduğunu belirterek soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesini istedi. Mehmet Kızmaz ise kardeşinin Gülistan Doku ile yakın arkadaş olduğunu ve benzer durumlar yaşanmış olabileceğini ifade ederek dosyanın geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Munzur Üniversitesi, Gülistan Doku, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 12:25:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.