Kayıp Rojvelat Kızmaz dosyası yeniden açılsın talebi

Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te evden çıktı ve akşam dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kıyafetlerinin Hasankeyf'teki Ilısu Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine yapılan aramada 12 Şubat'ta cansız bedeni bulundu. Soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ailesi, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmelerin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek dosyanın yeniden açılmasını talep etti. Aile avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, her iki dosyada da aynı ihmal ve cezasızlık pratiğinin olduğunu belirterek soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesini istedi. Mehmet Kızmaz ise kardeşinin Gülistan Doku ile yakın arkadaş olduğunu ve benzer durumlar yaşanmış olabileceğini ifade ederek dosyanın geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi.