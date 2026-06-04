Kayıp Selman Aktaş için arama 8. günde - Son Dakika
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Kayıp Selman Aktaş için arama 8. günde

Kayıp Selman Aktaş için arama 8. günde
04.06.2026 11:15
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Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş için arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 40 kişilik ekip, dron desteğiyle su altında ve bölgede arama yapıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Selman Aktaş için arama 8. günde - Son Dakika

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