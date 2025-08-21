Kayıp Tekne Zorlu Yolculukla Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp Tekne Zorlu Yolculukla Döndü

21.08.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'den uluslararası sulara sürüklenen tekne, avukat tarafından zorlu bir yolculukla Kuşadası'na getirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tonozdan kopup uluslararası sulara sürüklenen ve Sisam Adası'ndaki limana çekilen tekne, sahibinin pasaportu olmaması nedeniyle amatör denizci belgesi bulunan avukat Mukadder Öz tarafından zorlu bir yolculuğun ardından Kuşadası'na getirildi.

Çeşme'de yaşayan B.Ö, 2 Ağustos'ta 5 metrelik teknesini Göcücek Plajı'nda tonoza bağladı. Sabah teknesini yerinde bulamayan B.Ö, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine başvurdu.

Teknenin uluslararası sulara sürüklendiği, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Sisam Adası'na çekildiği öğrenildi.

Pasaportu bulunmadığı için teknesini almak üzere adaya gidemeyen B.Ö, amatör denizci belgesi de bulunan avukatı Mukadder Öz'den yardım istedi.

Feribotla Sisam Adası'na geçen Öz, üç gün süren görüşmelerin ardından gerekli onayları aldı. Öz ve birlikte yolculuk ettiği eşi, tekneyi Kuşadası'na doğru yola çıkardı.

Öz çifti, tekne uzak mesafeye uygun olmadığı için yolculuk sırasında yedek bidonla yakıt ikmali yaptı. Rüzgarla mücadele ederek Türk kara sularına giren Öz, Sahil Güvenlik ekipleriyle irtibat kurarak Kuşadası Limanı'na yanaştı. Buradaki işlemlerin ardından tekne sahibine teslim edildi.

"Bize zorluk çıkarmadan yardımcı olmaya çalıştılar"

Avukat Mukadder Öz, AA muhabirine, tüm belgeleri hazırladıktan sonra Sisam Adası'na geçtiklerini söyledi.

Adada gümrük hizmetlerinin kısıtlı olduğunu ve sadece belirli saatlerde hizmet verildiğini anlatan Öz, "Herhangi bir şekilde bize zorluk çıkarmadan tamamen yardımcı olmaya çalıştılar. Tekneyi sabah saatinde emniyetli bir rüzgarla birlikte çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

Kuşadası'na ulaştıklarında ilk olarak Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdiklerini bildiren Öz, tutanak tutturarak gümrük kayıtlarını yaptırdıklarını aktardı.

Uluslararası sularda ilk defa kullandığı bir tekneye kaptanlık yapmanın zorluğuna dikkati çeken Öz, şunları anlattı:

"20 yılın üzerinde kaptanlık tecrübem var. Eşime de şunu belirttim. 'Bu yolda sorun yaşayabilirim. Buna senin karışmanı istemiyorum' dememe rağmen o da tek cümle söyledi, 'Öleceksek beraber ölürüz' dedi. Birlikte çıktık yola. Yolda benzinin yetmeyeceğini biliyordum. Yedek bidonla yakıt ikmali yaptık. Kuşadası Limanı'na girerken halen daha yakıtın yetmeyeceği endişesini taşıdık. En kötü ihtimal Davutlar Sahili'ne rüzgarla sürükleniriz diye düşündük. Bu yolculukta eşimin defalarca korktuğunu hissettim. Tekne bazen kontrolümüzden çıkmaya başladı. Canımız pahasına tekneyi getirip teslim ettik."

Kaynak: AA

Sisam Adası, Denizcilik, Güvenlik, Kuşadası, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çeşme, izmir, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Tekne Zorlu Yolculukla Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:52:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Tekne Zorlu Yolculukla Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.