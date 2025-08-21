Kayıp Tekne Zorlu Yolculukla Döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde tonozdan kopup uluslararası sulara sürüklenen ve Sisam Adası'ndaki limana çekilen tekne, sahibinin pasaportu olmaması nedeniyle amatör denizci belgesi bulunan avukat Mukadder Öz tarafından zorlu bir yolculuğun ardından Kuşadası'na getirildi.

Çeşme'de yaşayan B.Ö, 2 Ağustos'ta 5 metrelik teknesini Göcücek Plajı'nda tonoza bağladı. Sabah teknesini yerinde bulamayan B.Ö, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine başvurdu.

Teknenin uluslararası sulara sürüklendiği, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Sisam Adası'na çekildiği öğrenildi.

Pasaportu bulunmadığı için teknesini almak üzere adaya gidemeyen B.Ö, amatör denizci belgesi de bulunan avukatı Mukadder Öz'den yardım istedi.

Feribotla Sisam Adası'na geçen Öz, üç gün süren görüşmelerin ardından gerekli onayları aldı. Öz ve birlikte yolculuk ettiği eşi, tekneyi Kuşadası'na doğru yola çıkardı.

Öz çifti, tekne uzak mesafeye uygun olmadığı için yolculuk sırasında yedek bidonla yakıt ikmali yaptı. Rüzgarla mücadele ederek Türk kara sularına giren Öz, Sahil Güvenlik ekipleriyle irtibat kurarak Kuşadası Limanı'na yanaştı. Buradaki işlemlerin ardından tekne sahibine teslim edildi.

"Bize zorluk çıkarmadan yardımcı olmaya çalıştılar"

Avukat Mukadder Öz, AA muhabirine, tüm belgeleri hazırladıktan sonra Sisam Adası'na geçtiklerini söyledi.

Adada gümrük hizmetlerinin kısıtlı olduğunu ve sadece belirli saatlerde hizmet verildiğini anlatan Öz, "Herhangi bir şekilde bize zorluk çıkarmadan tamamen yardımcı olmaya çalıştılar. Tekneyi sabah saatinde emniyetli bir rüzgarla birlikte çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

Kuşadası'na ulaştıklarında ilk olarak Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdiklerini bildiren Öz, tutanak tutturarak gümrük kayıtlarını yaptırdıklarını aktardı.

Uluslararası sularda ilk defa kullandığı bir tekneye kaptanlık yapmanın zorluğuna dikkati çeken Öz, şunları anlattı:

"20 yılın üzerinde kaptanlık tecrübem var. Eşime de şunu belirttim. 'Bu yolda sorun yaşayabilirim. Buna senin karışmanı istemiyorum' dememe rağmen o da tek cümle söyledi, 'Öleceksek beraber ölürüz' dedi. Birlikte çıktık yola. Yolda benzinin yetmeyeceğini biliyordum. Yedek bidonla yakıt ikmali yaptık. Kuşadası Limanı'na girerken halen daha yakıtın yetmeyeceği endişesini taşıdık. En kötü ihtimal Davutlar Sahili'ne rüzgarla sürükleniriz diye düşündük. Bu yolculukta eşimin defalarca korktuğunu hissettim. Tekne bazen kontrolümüzden çıkmaya başladı. Canımız pahasına tekneyi getirip teslim ettik."