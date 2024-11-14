Kayıp Tuncay Çelikkaya Ölü Bulundu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Tuncay Çelikkaya'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Çelikkaya'yı Türkgücü köyü ile Çeşmeli köyü arasındaki kırsal alanda hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çelikkaya'nın öldüğü belirlendi.

Çelikkaya'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Çelikkaya'nın evinde yaptığı incelemede "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T'dir" yazılı bir mektup buldu.

Şüpheli İ.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.