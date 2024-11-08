Kayısı Üretimi İçin Doğru Dikim Önerileri - Son Dakika
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Kayısı Üretimi İçin Doğru Dikim Önerileri

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Prof. Dr. Gündüz, kayısı fidanı dikiminde yapılan hataların verim kaybına yol açtığını uyardı.

08.11.2024 10:21
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Malatya'da kayısı fidanı dikiminde ve şekil budamasında yapılan hatalara dikkat çekildi

MALATYA - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Gündüz, kayısı üreticilerine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Gündüz, kayısı fidanı dikimi ve şekil budamasında yapılan yanlışlıkların, verim ve kalite kaybına neden olduğunu belirterek, bu hataların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Malatya'nın, kurutmalık kayısı üretiminde Türkiye ve dünya çapında önde gelen bir şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazım Gündüz, kayısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların çözülmesi için üreticilere sağlıklı fidan kullanımı ve doğru dikim yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Sağlıklı fidan dikimi şart

Prof. Dr. Gündüz, sağlıklı fidan dikiminin, başarılı bir kayısı üretimi için temel adım olduğunu belirterek, üreticilerin dikim sırasında dikkat etmeleri gereken noktalara dikkat çekti. Özellikle, Malatya'daki geleneksel dikim yönteminde yüksekten taçlandırma yapıldığını ve bunun da ana dalların çok yakın mesafelerde oluşmasına yol açtığını ifade etti. Bu durum, doğru ana dal seçimini zorlaştırıyor ve yıllarca sürebilecek şekil budaması sorunlarına yol açabiliyor.

Tepe kesimi ve ana dal seçimi sorunu

Kayısı fidanlarında genellikle 100-120 cm yüksekliğinden tepe kesimi yapıldığını, ancak bu kesimin altındaki 20-30 cm'lik bölgedeki ana dalların birbirine çok yakın oluştuğunu belirten Gündüz, bu durumun sağlıklı bir ana dal gelişimi için büyük bir engel oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle, kayısı fidanlarının dikiminde sağlıklı ve düzgün dal gelişimi için doğru yöntemlerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Rüzgar etkisi ve kök problemleri

Fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise "herek" adı verilen desteklerin kullanılmaması. Bu desteklerin eksikliği, özellikle rüzgarlı havalarda fidanların ayakta durmasını engelliyor ve köklerin zarar görmesine neden olabiliyor. Prof. Dr. Gündüz, bu basit önlemin alınmasının, fidanların sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacağını belirtti.

Modern yetiştiricilik yöntemlerine geçiş zorunluluğu

Malatya'daki geleneksel kayısı yetiştiriciliği yöntemlerinin, günümüzde yetersiz kaldığını söyleyen Gündüz, "Modern yetiştiricilik tekniklerine geçişin önemlidir. Özellikle sık dikim ve telli terbiye gibi modern yöntemlerin, kayısı üretiminde verimliliği artıracak. Ancak, Malatya'nın şarka virüsü nedeniyle karantina bölgesi olması ve yeni nesil fidanların yaygınlaşamaması bu geçişi zorlaştırıyor" dedi.

Yeni nesil fidanlar ve modern tarım yöntemlerine geçiş büyük önem taşıyor

Prof. Dr. Kazım Gündüz, kayısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan bu hataların, uzun vadede üretimin kalitesini ve verimliliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, üreticilere doğru dikim ve budama tekniklerini benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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