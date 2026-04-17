Kaymakam Adaylığı Mülakat Tarihleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, kaymakam adaylığı yazılı sınavında başarılı olanların mülakatlarının 4-15 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde, kaymakam adaylığı mülakat tarihlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Duyuruda, 6 Aralık 2025'te yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavında başarılı olan adayların mülakatlarının 4-15 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Mülakatların, İçişleri Bakanlığı Ana Binası Batı Kanadı 3. katında yer alan Konferans Salonu'nda düzenleneceği belirtildi.
Duyuruda ayrıca, adayların mülakat bilgilerine e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabileceği kaydedildi.
