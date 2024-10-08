Kaymakam Aydın\'ın Köy ve Okul Ziyaretleri

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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy ve okul ziyaretlerine devam ediyor.

İlk olarak Aşağıcumafakılı muhtarlığı ve ilkokulunu ziyaret eden Aydın, okul yöneticilerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra muhtardan köyde yapılan çalışmalar ve köyün genel durumu hakkında bilgi alan Aydın, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Aydın, ardından Boğazcumafakılı, Garipler, Günyazı, Büyükeynelli ve Külhüyük köylerini ve buralardaki okulları da ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlar ve muhtarların taleplerini dinleyen Aydın, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.???????