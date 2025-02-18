Kaymakam Aydın, Muhtarlarla Buluştu

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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Aydın, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirtti.

İlçedeki eğitim, ulaştırma, sosyal, kültür, spor, sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi veren Aydın, "Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisinde bulunuyoruz. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Öğrenci servisleri, trafik kuralları ve düğünlerde silah atılması noktasında da kuralların tavizsiz şekilde uygulanması konusunda muhtarlarımıza bilgilendirmelerde bulunduk." diye konuştu.