Kaymakam Coşkun Mahalle Ziyaretine Başladı

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Coşkun, mahalle ziyaretlerine Kabalar Mahallesi'nden başladı.

Mahalle muhtarı Refik Bakır tarafından karşılanan Coşkun, mahallenin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Coşkun, muhtar ve mahalle sakinlerinden talep ve önerilerini alarak, yapılacak işlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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