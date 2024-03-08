Kaymakam desteğiyle okuyan o kız çocuğu mühendis oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaymakam desteğiyle okuyan o kız çocuğu mühendis oldu

Geniş Video İzle

Elazığ Kovancılar Kaymakamının destekleriyle okula giden Sebila Çolak, inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Şantiye sorumlusu olarak çalışan genç kadın, kadınların gücünü vurgulayarak, 'Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile değiştirebilir' dedi. Çolak, eğitimine katkı sağlayan Kaymakam Selçuk Aslan'a ve ailesine teşekkür etti.

08.03.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam desteğiyle okuyan o kız çocuğu mühendis oldu

"Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile değiştirebilir"

DÜZCE - Yıllar önce Elazığ Kovancılar Kaymakamının destekleriyle okula giden Sebila Çolak inşaat mühendisi oldu. Şimdilerde şantiye sorumlusu olarak çalışan 24 yaşındaki genç, "Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile değiştirebilir" dedi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2008-2012 yılları arasında kaymakam olan Düzce Valisi Selçuk Aslan, o dönemde kız çocuklarının okula gönderilesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Okula gidemeyen kız çocukları arasında bulunan Sebila Çolak da, Selçuk Aslan'ın girişimleriyle eğitim gördü. İlkokul ve ortaokulu tamamlayan Sebila Çolak, daha sonra Fırat Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu. Mezun olan Çolak, Düzce'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ konutlarında çalışmaya başladı. Şantiyede 950 çalışanın arasında tek kadın olarak çalışan 24 yaşındaki Sebila Çolak, mesleğini özveriyle sürdürüyor.

"Kadın olarak hiç bir zorluk yaşamadım"

Lisans eğitimin tamamladıktan sonra işe başladığını söyleyen Sebila Çolak, "Düzce Kirazlı Mahallesinde yapını devam eden TOKİ konutlarının şantiyesinde çalışmaya başladım. Şantiye de çalışıyor olmamdan dolayı karşıma zorluklar çıkıyor. Sahadayken stresli olabiliyoruz ama kadın olarak hiç bir zorluk yaşamadım. Tam aksine bir kadın olarak bu mesleği yaptığım için yöneticilerim, teknik personeller, ustalar ve işçiler herkes büyük saygı gösterdi. Benim sahadaki görevim imalatları takip etmek. Taşeronların önünde engel varsa bunları kaldırıyorum" dedi.

"Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir"

"Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir" diyen Çolak, "Bence bir kadın elinin değmesi burayı güzelleştirdi. Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile değiştirebilir. Kadınlarımız da dünyayı değiştirebilecek güçte. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Selçuk Aslan, kız çocuklarının eğitimine katkı sağladı"

2008-2012 yılları arasında Elazığ Kovancılar Kaymakamı olarak görev yapan Selçuk Aslan sayesinde eğitim gördüğünü söyleyen Çolak, "Ben ilkokula gidiyorken o dönemlerde Kovancılar Kaymakamımız, şu an Düzce Valimiz Selçuk Aslan kız çocuklarının eğitiminde çok büyük destekte bulundu. Bana da çok büyük destekleri oldu. Fırat Üniversitesini kazanmam da büyük etkisi oldu. Ayrıca annem ve babamda bu süreçte bana destek verdi. Her birine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kovancılar, Elazığ, Dünya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam desteğiyle okuyan o kız çocuğu mühendis oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam desteğiyle okuyan o kız çocuğu mühendis oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement