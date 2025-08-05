Anamur Kaymakamı Kemal Duru, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Duru'ya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer de eşlik etti.
Duru, Özdoğan'a görevinde başarılar dileyerek, ilçenin huzur ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.
Görüşmede, asayiş toplantısı da gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Duru, Jandarma Komutanı Özdoğan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?