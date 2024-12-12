Kaymakam Güler, Gazileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Güler, Gazileri Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, gazi Yalçın Akan ve Selçuk Usta'yı ziyaret ederek destek verdi.

12.12.2024 12:19
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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazi Yalçın Akan ve Selçuk Usta'yı ziyaret etti.

Güler, gazi Akan ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Her zaman gazilerin ve ailenin yanında olduklarını belirten Güler, istek ve talepleri dinledi.

Akan ve ailesi ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti.

Kaymakam Güler daha sonra gazi Usta'yı ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Öğrenci kartlar dağıtılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine alışveriş ve internet paketi desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrenim gören 12. sınıf tüm öğrencilere ulaştırılan "Paşa" öğrenci kartı ile Paşa kafelerde geçerli aylık 250 lira alışveriş ve 5 GB internet paketi desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, gençlerin sınav sürecini daha rahat bir şekilde geçirmelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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