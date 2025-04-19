Kaymakam Gür, Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

Her hafta cuma günü kurulan semt pazarını gezen Kaymakam Gür, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Gür, vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve beklentilere dair notlar aldı.

Gür, pazarın ilçedeki ekonomik ve sosyal yaşam açısından önemine değinerek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.