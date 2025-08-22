Kaymakam İnce Mahalleleri Ziyaret Etti

Kale Kaymakamı Onur İnce, Uzunhüseyin, Gülenköy, Uyanık, Yenidamlar ve Akuşağı mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan sorunlarını dinleyen İnce, yaban domuzlarının tarımsal alanlara verdiği zararlarla ilgili olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile sürekli koordine içerisinde olduklarını ve zaman zaman ihtiyaç duyulan ve önceden planlanan mahallelerde sürek avlarının yapıldığını söyledi.

İnce, bu bölgelerde de ihtiyaç duyulması halinde sürek avının planlanarak yapılacağını ifade etti.

Kaymakam İnce, kaymakamlık olarak bazı kurum yöneticileriyle vatandaşların çeşitli sorunlarını dinlemek ve mahallelerde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu sayede kaymakamlığımıza veya ilgili kurumlarımıza gelemeyen vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkanımız oluyor." dedi.