Kaymakam Kılıç Hıdırellez Etkinliklerine Katıldı

Bilecik'te, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye bağlı köylerdeki Hıdırellez etkinliklerine katıldı.
Soğucakpınar, Kızılöz, Akçapınar ve Orhaniye köylerindeki şenliklere katılan Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti.
Kılıç, daha sonra katılımcı kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verdi.
Etkinliklerde Kılıç'a, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da eşlik etti.
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