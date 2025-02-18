Kaymakam Öğrencinin Davetini Kırmadı

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kaymakam Hüseyin Çamkerten, mektup yazarak kendisini birlikte kitap okumaya davet eden öğrencinin istediğini yerine getirdi.

Çamkerten tarafından düzenlenen bir geziye katılan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Çamkerten'e teşekkür etmek amacıyla mektup yazarak duygularını kaleme döktü.

Öğrencilerden biri ise mektubunda Çamkerten'e teşekkür ederek, okullarında birlikte kitap okumaya davet etti.

Kaymakam Çamkerten öğrencinin bu istediğini kırmadı. Öğrenciye sürpriz yapan Çamkerten, diğer öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Çamkerten öğrencilerle dersleri ve hayalleri hakkında sohbet etti.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle vakit geçirmekten büyük keyif aldığını belirterek, "Çocuklarımızın kitap okuma sevgisi ve isteklerini bu şekilde dile getirmeleri beni çok mutlu etti. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Bu tür buluşmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Çamkerten, öğrencilere çikolata ikram etti.