Kaymakam Şahin, Yılın Kareleri\'ni Seçti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Kaymakam Şahin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafına oy veren Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" adlı fotoğrafını tercih eden Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Filip Stevanovic'in "Iska" başlıklı karelerinden taraf oyunu kullandı.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Kaymakam Şahin, "Özellikle haber fotoğrafları çok cesurca, zor şartlarda çekildiği çok belli. Doğal fotoğrafları gayet soft ve güzel. Türkiye'nin güzelliklerini, dünyanın güzelliklerini insanların beğenisine sunmuşlar. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.