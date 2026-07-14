Kaymakam Serin Esnafı Ziyaret Etti

Havza Kaymakamı Samet Serin, esnaf ve pazar yeri ziyareti gerçekleştirdi.

Serin, 12 Mayıs'ta Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde zarar gören esnaf ile ilçede salı günleri kurulan sebze pazarını ziyaret etti, taleplerini dinledi.

İlçe hakkında genel bilgi edinmek ve selden etkilenen esnafın durumunu görmek adına ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Serin, "Esnafımız selin izlerini silmiş ve işlerinin başında. Bu süreçte devletimiz esnafımızın yanında ve yanında olmaya devam ediyor. İnşallah el birliği ile daha güzel günler için çalışacağız." dedi.

Serin, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde kurulan sebze pazarını da ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarcılara hayırlı işler temennisinde bulunan Serin, "Pazarımız oldukça düzenli ve esnafımız fiyat etiketlerine dikkat ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca pazarın tertip düzeni ve fiyat etiketi konusunda belediyemiz zabıta müdürlüğüne çalışmalarından ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir eşlik etti.