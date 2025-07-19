Kaymakam Topsakaloğlu'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, harekatın yıl dönümünü büyük gurur ve onurla yad ettiklerini belirtti.

Adada barış ve huzuru sağlamak için gerçekleştirilen harekatın, tarihe geçen bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Barış Harekatı, sadece Kıbrıs Türkleri için değil tüm mazlum milletler için de bir umut ışığı olmuş zulme ve haksızlığa karşı durmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Mehmetçiğimizin üstün cesareti ve fedakarlığıyla kazanılan bu zafer sayesinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, özgürlük ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."