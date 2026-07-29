Kaymakam Topsakaloğlu Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Bozyazı Kaymakamı, Tekmen Mahallesi'ndeki barınakta hayvanların bakımını denetledi.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayvan barınağında inceleme yaptı.
Topsakaloğlu, Tekmen Mahallesi'ndeki barınakta yürütülen çalışmaları denetledi.
Hayvanların bakım ve beslenme şartlarını inceleyen Topsakaloğlu, görevlilerden bilgi aldı.
Topsakaloğlu, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Topsakaloğlu Hayvan Barınağını Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?