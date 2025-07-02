Kaymakamlardan Ziyaret

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Topsakaloğlu, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Topsakaloğlu'na teşekkür etti.
Ziyarette ilçeler arası işbirliği ve kamu hizmetleri değerlendirildi.
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