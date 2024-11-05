KAYMEK'te Yeni Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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KAYMEK'te Yeni Kurs Kayıtları Başladı

Kayseri'de KAYMEK AŞ, çeşitli kurslar için kayıt almaya başladı. Detaylar internetten ulaşılabilir.

05.11.2024 16:46
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK AŞ, çeşitli branşlardaki kurslarına yeni kayıtlar almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK 2024 güz dönemi kursları çerçevesinde KAYMEK İhtisas Tesisinde düzenlenecek işaret dili jargon eğitimi kayıtları, KAYMEK Akademide düzenlenecek diksiyon, ofis programları kullanımı, işaret dili ve doğal afet tercümanlığı ile excel visual basic programlama kursları için kayıtlar başladı.

Vatandaşlar kurslar hakkında detaylı bilgiye ilgili telefon ve internet adreslerinden ulaşabilecek.

Kayseri'de 2 mahalleye 6,5 milyon lira altyapı yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek için Yıldırım Beyazıt ve Uğurevler mahallelerini kapsayacak şekilde 6,5 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, proje sayesinde Alpaslan, Erciyesevler ve Mimarsinan mahallelerinde yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçilebileceğini öngördüklerini belirtti.

Başkan Yalçın "Söyleyeceklerim Var" programında gençlerle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Söyleyeceklerim Var" programında gençlerle bir araya geldi.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda gençler sordu, Yalçın cevapladı.

Melikgazi'de "Çocuk Üniversitesi" projesi hayata geçirilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Çocuk Üniversitesi" projesini hayata geçireceklerini belirtti.

"Önce aile, önce kadın" temasıyla Çocuk Üniversitesi projesini hayata geçireceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yeteneklerinin çok erken yaşta fark ederek potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Yetenekleri doğrultusunda eğitim alan çocuklarımız geleceğin nitelikli mesleklerini icra eden yetişkinler olacak. Üniversiteye gitmeden önce çocuk yaşlardan başlayarak genç yaşlara kadar çocuklarımızın yeteneklerinin ölçüleceği, el becerilerinin tespit edileceği güzel bir üniversiteyi ilçemize kazandıracağız. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAYMEK'te Yeni Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika

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