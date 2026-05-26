Kaynarca'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

1) HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 5'İ AĞIR, 8 YARALI

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-014 Karasu-Kaynarca yolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.