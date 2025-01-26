Kaynarca'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Çevikbaş, doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda bozulmaların meydana geldiğini belirtti.

Bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapıldığını ifade eden Çevikbaş, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin görev başında olduğunu kaydetti.

Kadın yelek dikimi kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kadın yelek dikimi kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 5-28 şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

"Hoş Geldin Bebek" projesi

Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ailelere çeşitli hediyeler verdi.