Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek alanda incelemede bulundu. Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda 1850 rakımlı merkezi ziyaretinde yetkililerden bilgi aldı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yapılan yatırımlarla uluslararası boyutta bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Büyükkılıç, burayı sporun ve sporcunun önemli bir merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

09.06.2024 12:05
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek alanda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda 1850 rakımlı merkezi ziyaretinde yetkililerden bilgi aldı.

Erciyes'i 12 ay sporun merkezi haline getirme yolunda büyük gayret sarf ettiklerini belirten Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yapılan yatırımlarla adeta cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Alanda FIFA standartlarına uygun 6 sahanın bulunduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes'imizde kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkanı sunan bir tesis. Burayı sporun ve sporcunun önemli bir merkezi haline getirmeye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 6 FIFA standartlarına uygun sahamız söz konusu. Aynı zamanda yüzme havuzumuz ve çok amaçlı spor salonumuzla birlikte adeta takımların kamp yapacağı ve tercih edeceği döneme eriştik. Şu ana kadar 5 takımla anlaşma yapıldı, 5 de kadın futbol takımı olmak üzere 10 takım sözleşmesini imzaladı. Diğerleriyle de ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim amacımız kaynaklarımızın özellikle bu tasarruf döneminde yurt dışında harcanmaması, yurt içinde Kayseri, Erzurum gibi kentlerde bulunan bu tür merkezlerimizin değerlendirilmesini, buralardan yararlanılmasını, sporun ve sporcunun dostu bu şehirlerin gündem de kalmasını sağlanmasını önemsiyoruz."

Kaynak: AA

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