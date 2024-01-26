 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki Esnafları Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde bulunan Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki esnafları ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi. Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Semt Pazarı\'ndaki Esnafları Ziyaret Etti
26.01.2024 - 10:23,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan semt pazarındaki esnafları ziyaret eden Büyükkılıç, esnafa talep ve önerilerinin olup olmadığını sordu.

Burada satış yaparak esnafa yardım eden Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekindi.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin huzur şehri olduğunu bildirdi.

Büyükkılıç, pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Buradaki pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla birlikte onları dinledik. Allah'a şükürler olsun esnaflarımızın yüzü gülüyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement