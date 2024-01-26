Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Semt Pazarı\'ndaki Esnafları Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan semt pazarındaki esnafları ziyaret eden Büyükkılıç, esnafa talep ve önerilerinin olup olmadığını sordu.

Burada satış yaparak esnafa yardım eden Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekindi.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin huzur şehri olduğunu bildirdi.

Büyükkılıç, pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Buradaki pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla birlikte onları dinledik. Allah'a şükürler olsun esnaflarımızın yüzü gülüyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da katıldı.