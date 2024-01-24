 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hastane Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hastane Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi. Hastanenin ana giriş ve poliklinikler kısmındaki yenileme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, belediyenin tüm imkanlarıyla Kayseri'nin hizmetinde olduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinin daha iyi koşullarda verilebilmesi için gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, çalışmaların tamamlandığında vatandaşların ve sağlık çalışanlarının daha konforlu ve modern bir ortamda hizmet alacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hastane Yenileme Çalışmalarını İnceledi
24.01.2024 - 13:07,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastanenin ana giriş ve poliklinikler kısmındaki yenileme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediyenin tüm imkanlarıyla Kayseri'nin hizmetinde olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin daha iyi koşullarda verilebilmesi için gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızın aldığı ve sağlık çalışanlarımızın verdiği hizmet çok daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Yerel Haberler, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hastane Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hastane Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement