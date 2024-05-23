Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul\'da Teknoloji Liderleri Zirvesi\'ne Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı. Zirvede teknoloji, akıllı şehir ve yapay zeka konuları ele alındı. Büyükkılıç, zirvenin verimli geçtiğini belirterek, teknolojinin imkanlarını kullanarak hayatı kolaylaştırıp verimliliği artırmak gerektiğini vurguladı.

23.05.2024 16:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024'te yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, İstanbul'da bir otelde düzenlenen teknoloji, akıllı şehir ve yapay zekanın ele alındığı organizasyona katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, zirvenin çok verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok verimli ve anlamlı geçen teknoloji liderleri zirvesinde önemli konuları teknoloji alanında kanaat önderleri ile tartışma ve görüşme imkanı bulduk. Ayrıca, zirvede büyükşehirlerden gelen belediye başkanları Kayseri'ye geldiklerinde planlı, düzenli, huzurlu bir şehir gördüklerini ifade etmeleri bizleri çok keyiflendirmiştir. Teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız, yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız."

Kaynak: AA

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