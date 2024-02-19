Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni izleyen çocuklara eşlik etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni izleyen çocuklara eşlik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kukuli Bakkal Amca Müzikali\'ni izleyen çocuklara eşlik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni izleyen çocuklara eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, etkinliğe katılan çocuklarla ve aileleriyle sohbet ederek, teşekkür etti. Belediye, çocukların ve gençlerin sosyal yönünü zenginleştirmek adına farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

19.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni izleyen çocuklara eşlik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni minik seyircilerle izledi.

Büyükkılıç, etkinliğe katılan çocuklarla ve aileleriyle de sohbet ederek, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Çocukların ve gençlerin sosyal yönünü zenginleştirmek adına etkinlikler yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Kayseri'mizde rutin belediyecilik diye nitelendirilen çalışmalarımızın yanında çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal yönünü zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamak adına da değişik etkinlikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni izleyen çocuklara eşlik etti - Son Dakika

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