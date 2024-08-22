Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eskişehir Bağları'nda Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesini ziyaret eden Büyükkılıç, Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hatice Bağırgan, Osmanlı Mahallesi Muhtarı Beytullah Üregen ve Danişmentgazi Mahallesi Muhtarı Tunay Karaca ile bir araya geldi.

Kayserililerin talep ve önerilerini yüz yüze dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çocuklara Bellona Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Büyükkılıç'a mahalle gezisi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.