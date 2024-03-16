Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da eşlik etti.

İlk olarak AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Büyükkılıç, burada AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve partililer ile bir araya gelerek sohbet etti.

MHP Hacılar İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Büyükkılıç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve partililerle buluştu.

Kayseri'nin Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Birliğimiz, beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu birlik ve beraberlik içerisinde Hacılar'ımıza, diğer ilçelerimize kısacası sevdamız Kayseri'mize canla, başla hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.