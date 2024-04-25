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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu'nu makamında konuk etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yöneticileri ile Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kirazoğlu, yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Büyükkılıç'ı tebrik ederek, yeni hizmet döneminde başarı diledi.

Büyükkılıç da Kirazoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.