Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Büyükkılıç, Kurum ile kentteki projeler ve hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette ayrıca bakan yardımcıları Ömer Bulut ve Burak Demiralp de hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

30.07.2024 16:15
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kurum ile kentteki proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Büyükkılıç, Bakan Kurum'a misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Kurum ise Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. Büyükkılıç ayrıca bakan yardımcılıklarına atanan Ömer Bulut ve Burak Demiralp'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Büyükkılıç'a ziyarette Üzüm'ün yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika

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