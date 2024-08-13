Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutladı

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2001'de Türk siyasetine giren AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

AK Parti'nin Türk siyasi tarihine hizmetleri, eserleri ve projeleri ile damga vurduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bundan 23 yıl önce Anadolu'nun evlatlarının bir araya gelerek kurduğu parti, bugün dev bir halka olmuş, ülkeye hizmet hareketine dönüşmüş, dünyada tanınır olmuştur. AK Parti'nin hikayesi, yerelden genele ilerleyen büyük bir başarı hikayesi olmuştur. AK Parti, kurulmuş olduğu günden bugüne gerek Kayseri gerek Türkiye ve gerekse dünya siyaseti için bir fırsat niteliğinde olmuştur. Bu duygu, inanç ve düşüncelerle AK Parti'mizin kuruluşunun 23. yılını yürekten kutluyor, kutlu hizmet davasında partilisiyle vatandaşıyla daha nice yıllara diyorum."