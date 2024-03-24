Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde ramazan ayına özel özel etkinlikler düzenliyor.
Etkinliklere katılarak çocuk ve gençlerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin'in verdiği konsere de katılan Büyükkkılıç, "Güzel dostlarımıza, canlarımıza teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde değişik etkinliklere fırsat vermek ve ailecek rahatlıkla izleyebileceğiniz ortamları sağlamak suretiyle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Cenabı Allah sizlere layık kılsın. Bizlere bu zamana kadar hizmet etme fırsatı verdiniz. Minnet duyuyoruz. İstikrarı önemseyerek yol almamız gerektiğini hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, konserde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de sahnede eşlik etti.
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