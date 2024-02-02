Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı rektörlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, rektörlerle buluştu.
Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile bir araya geldi.
Rektörler Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Öte yandan Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesinde pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafa talep ve isteklerini soran Büyükkılıç, hayırlı işler diledi.
Kocasinan'da yol çalışmaları
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi 3102 Sokak'ı TOKİ 5243. Cadde'ye bağlayan 1200 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmaları inceledi.
Her alana olduğu gibi ulaşıma da yeni bir soluk kazandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Yolun bölgedeki vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, yolları konforlu hale getirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı Erciyes'te
Erciyes'teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzu, Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı'nı ağırladı.
Başantrenör ve Milli Takım Antrenörü Yasin Atıl, Şube Menajeri ve Yardımcı Antrenör Nükte Özgör, antrenör Can Anacak ve Mehmet Ali Bali nezaretinde Galatasaray Spor Kulübü A Takım ve Genç Takım sporcuları yarış öncesi hazırlıkları için antrenmanlarını tamamladı.
Başantrenör Yasin Atıl, tesisin ideal olimpik ölçülere sahip olduğunu, 25 kişilik ekiple burayı tercih ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut tutuklandı. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.
Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
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