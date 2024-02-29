Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı Kuracak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı Kuracak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı Kuracak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını açıkladı. Büyükkılıç, akıllı şehircilik alanında 18 proje gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti ve tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak görüp, mobil uygulamalar, tek kart uygulaması, bilim festivalleri ve teknoloji takım yarışmaları gibi farklı hizmetlerle yaşamı kolaylaştırıp, verimliliği artıracaklarını söyledi.

29.02.2024 13:12
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Türkiye'de akıllı şehircilik projelerine yenilerini eklemek ve kenti akıllı şehir kimliğine taşımak için yeni dönemde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını belirtti.

Büyükkılıç, akıllı şehircilik alanında 18 proje gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Akıllı şehirciliğe yönelik daire başkanlığı oluşturacaklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bilişim çağında elbette teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktayız, teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız. Bu noktada kadim şehrimiz Kayseri'yi geleceğe taşımak için akıllı şehirciliğin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi anlamında, tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak görüp, üniversitelerimiz, odalarımız, kendi kuruluşlarımız dahil, adeta bir daire başkanlığı altında birleştirip, mobil uygulamalarımızla, tek kart uygulamasıyla, bilim festivalleri, teknoloji takım yarışmaları, farklı hizmetlere özel mobil uygulamalar ile yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız."

Kaynak: AA

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