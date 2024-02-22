Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akmescit Mahallesi\'nde içme suyu hattını güçlendiriyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde içme suyunun kalitesini arttırarak mevcut hatları daha güçlü hale getirebilmek için 3 bin 850 metre terfi hattı imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kent genelinde altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Özellikle kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak bazı bölgelerde ortaya çıkan su yetersizliğini ortadan kaldırmak ve su kalitesini arttırmak için bazı önlemler alıyoruz. Bu kapsamda Akmescit Mahallesi'nde yeni nesil, uzun ömürlü OPVC borularla 3 bin 850 metre terfi hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, bölgede yer alan mevcut hatları güçlendirerek içme suyunu daha yeterli ve kaliteli yapıya kavuşturmak. KASKİ ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında bölge halkımız uzun ömürlü ve daha sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak."