Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi\'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Hobim Arıcılık Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında 990 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı ve 500 kişiye 1000 lira katkı payı ödemesi yapılacak, ayrıca 2 arılı kovan da verilecek. Toplamda 3 milyon 700 bin lira destek sağlanacak olan proje için kura çekimi yarın noter huzurunda gerçekleştirilecek.

06.05.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, ihtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Hobim Arıcılık Projesi hayata geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Hobim Arıcılık Projesi'ne 1600 kişi başvuruda bulunurken, verilen süre içerisinde belgelerini tamamlayan 990 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Kura sonucunda 500 kişiye 1000 lira katkı payı ödemesi yapılacak, 2 arılı kovan verilecek ve böylelikle toplamda 3 milyon 700 bin lira destek sağlanacak.

Yarın, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonunda saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi'ne 3 milyon 700 bin liralık destek sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement