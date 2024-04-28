Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere 220 Ton Süt Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere 220 Ton Süt Yardımı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere 220 Ton Süt Yardımı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere günlük doğal süt desteği sağladı. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilen günlük doğal sütler, ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine götürülerek haftalık her bir çocuk için 3 litre süt yardımı yapıldı. Şu ana kadar 220 ton süt desteği sağlanan yardımlar devam etmektedir.

28.04.2024 11:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere günlük doğal süt desteğinde bulunuldu.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen günlük doğal sütler, ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet adreslerine götürülerek haftalık her bir çocuk için 3 litre süt yardımı yapıldı.

Yardımlar devam ederken şu ana kadar ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere 220 Ton Süt Yardımı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere 220 Ton Süt Yardımı Yaptı - Son Dakika
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